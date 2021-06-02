Климкин испугался возможного открытия рейсов между Крымом и Белоруссией
Обсуждение темы открытия транспортного сообщения между Крымом и Белоруссией угрожает Киеву и Западу, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Обсуждение Лукашенко и Путиным авиарейсов из Белоруссии в оккупированный Крым неслучайно. Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причем и нам, и Западу. Если он это сделает, он станет рабом Путина», — написал Климкин на своей странице в Facebook.
Он также призвал готовиться к «последствиям» интеграции РФ и Белоруссии.
Москва и Минск проработают вопрос об авиационном сообщении с Крымом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он напомнил, что трудности в этом плане возникли после того, как Украина приняла решение закрыть своё воздушное пространство для Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.
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