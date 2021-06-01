«Ты подумай, как нам попасть в Крым»: Лукашенко обратился к Путину насчёт полётов на полуостров
Москва и Минск проработают вопрос об авиационном сообщении с Крымом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он напомнил, что трудности в этом плане возникли после того, как Украина приняла решение закрыть своё воздушное пространство для Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.
По словам Лукашенко, он поднял вопрос о полётах из Белоруссии в Крым на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», - рассказал о разговоре белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что у Белоруссии есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Поручение проработать вопрос об открытии авиарейсов в Крым уже дано соответствующим ведомствам. По мнению Лукашенко, проблем тут не должно возникнуть.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на встрече в Сочи не понимался вопрос о возможности организации полетов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Крым.
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