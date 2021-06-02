Климкин: Белоруссия может признать Крым, открыв туда авиасообщение

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что если Белоруссия откроет авиасообщение в Крым, то это будет означать признание белорусским президентом этой территории.

«Обсуждение Лукашенко и Путиным авиарейсов из Белоруссии в оккупированный Крым неслучайно. Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причём и нам, и Западу», — написал экс-министр в Facebook.