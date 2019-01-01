Климкин анонсировал встречу Зеленского с Путиным
Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал встречу нового президента страны Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным. Как он сообщил «Пятому каналу», она пройдет на полях саммита G20 в Японии.
По мнению украинского министра, предыдущие визиты Зеленского в Брюссель, Париж и Берлин можно назвать «разведкой боем». Теперь Зеленский намерен ехать в Осаку на саммит G20 и провести встречи, в том числе с российским лидером, сказал Климкин.
Глава МИД Украины отметил, что время проведения встреч с лидерами Франции и Германии, а также в будущем с президентом России, очень удачное, пишет Life.ru.
Между тем, заявление Киева уже прокомментировали в Кремле, сообщает Ura.ru. В графике Владимира Путина во время визита в Осаку нет встречи с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене