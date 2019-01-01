Климкин анонсировал встречу Зеленского с Путиным

Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал встречу нового президента страны Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным. Как он сообщил «Пятому каналу», она пройдет на полях саммита G20 в Японии.

По мнению украинского министра, предыдущие визиты Зеленского в Брюссель, Париж и Берлин можно назвать «разведкой боем». Теперь Зеленский намерен ехать в Осаку на саммит G20 и провести встречи, в том числе с российским лидером, сказал Климкин.