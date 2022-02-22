Кличко вспомнил о Киевской Руси в ответ на признание независимости ЛНР и ДНР

Мэр Киева Виталий Кличко ответил исторической справкой о Киевской Руси на заявление Кремля о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кличко подчеркнул превосходство украинской столицы над российской. «Русь была Киевской, а Киев — величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва», — написал мэр Киева.