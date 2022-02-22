Кличко вспомнил о Киевской Руси в ответ на признание независимости ЛНР и ДНР

Мэр Киева Виталий Кличко ответил исторической справкой о Киевской Руси на заявление Кремля о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кличко подчеркнул превосходство украинской столицы над российской. «Русь была Киевской, а Киев — величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва», — написал мэр Киева.

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По мнению Кличко, поставить под сомнение существование украинского государства со стороны российского руководства «цинично и неадекватно». Россию он призвал смириться с тем, что Украина выбрала свой путь в будущее, а европейских партнеров - немедленно ввести санкции против России.

Накануне в своем телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий.

Украинцы из соседних республикам Донбасса областей тоже мечтают быть с Россией. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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Фото: facebook.com/merkieva
ТЕГИ:ЛНРДНРВиталий Кличко
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