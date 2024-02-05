Кличко призвал власти Украины прекратить политические интриги
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале заявил, что общество обсуждает и ждёт, чем завершится ситуация с вероятным увольнением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
По его мнению, в такой момент «политика может перевесить здравый смысл и интересы государства», поэтому властям следует понимать всю серьёзность предпринимаемых действий.
«И прекратите, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу», - заключил Кличко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 заявил, что рассматривает возможность замены главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru