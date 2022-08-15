Кличко пожаловался на угрозы из офиса Зеленского
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об угрозах из офиса президента Украины, по словам политика, в администрации страны грозились «взяться за немецкое гражданство» градоначальника. Об этом рассказал сам Кличко в интервью изданию «Бабель».
Киевский мэр сообщил, что представители офиса президента провели с ним беседу после того, как Кличко подписал открытое письмо с просьбой вернуть гражданство главе штаба обороны Днепра, бизнесмену Геннадию Корбану, пишет Ura.ru. Как отметил политик, это был «разговор с намеком: "ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались"». При этом Кличко отрицает, что у него есть гражданство ФРГ или США.
«Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но зачем? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет», — рассказал мэр Киева.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил гражданства Корбана, а также олигархов Игоря Коломойского и Вадима Рабиновича. Правозащитники раскритиковали действия главы государства, который якобы использует практику принудительного лишения гражданства для борьбы с политическими оппонентами, пишет РИА ФАН.
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