Китай выделит Центральной Азии помощь на $3,7 млрд
Китай предоставит Центральной Азии помощь на сумму 26 миллиардов юаней ($3,7 млрд). Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин, передает агентство «Синьхуа».
«Китай предоставит странам Центральной Азии финансовую помощь и бесплатную поддержку ... чтобы помочь сотрудничеству Китая ... а также развитию стран Центральной Азии», — указал Си Цзиньпин на саммите в Сиане.
По словам председателя КНР, Пекин создаст план по научно-техническому взаимодействию с центральноазиатскими государствами в сфере борьбы с бедностью. Кроме того, Китай будет поощрять компании республики, имеющие бизнес в Центральной Азии, создавать больше рабочих мест.
Между тем глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил взаимодействие российских регионов с центральноазиатскими странами в торгово-экономической, культурной, гуманитарной сферах, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru