Китай ввел пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США
Китай объявил о введении пошлин в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США, сообщили сообщили в Госсовете КНР.
Также КНР вводит пошлины в 10% на нефть и с/х технику из США. Помимо этого, Пекин начал расследование в отношении Google из-за предполагаемого нарушения антимонопольного законодательства.
Ранее новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом объявила о введении пошлин в размере 10% на товары из КНР.
Ранее глава правительства Канады Джастин Трюдо после разговора с Трампом заявил, что США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин канадские товары, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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