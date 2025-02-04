Китай ввел пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США

Китай объявил о введении пошлин в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США, сообщили сообщили в Госсовете КНР.

Также КНР вводит пошлины в 10% на нефть и с/х технику из США. Помимо этого, Пекин начал расследование в отношении Google из-за предполагаемого нарушения антимонопольного законодательства.