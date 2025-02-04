Китай ввел пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США

Китай объявил о введении пошлин в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США, сообщили сообщили в Госсовете КНР.

Также КНР вводит пошлины в 10% на нефть и с/х технику из США. Помимо этого, Пекин начал расследование в отношении Google из-за предполагаемого нарушения антимонопольного законодательства.

Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие сутки

Ранее новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом объявила о введении пошлин в размере 10% на товары из КНР.

Ранее глава правительства Канады Джастин Трюдо после разговора с Трампом заявил, что США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин канадские товары, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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