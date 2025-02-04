Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие сутки

Американский лидер Дональд Трамп рассчитывает поговорить с председателем Китая Си Цзиньпином в ближайшие сутки, сообщила Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Трамп заявил, что контакты с лидерами России и Китая идут хорошо

По ее словам, не станет забегать вперед предстоящего разговора. О чем будет беседа – не сообщается.

Ранее Си Цзиньпин допустил, что Китай и США могут стать партнерами и друзьями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Reuters
ТЕГИ:КитайСи ЦзиньпинДональд Трамп

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