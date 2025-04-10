Китай решил ограничить импорт голливудских фильмов
Китай решил немедленно ограничить импорт голливудских фильмов в ответ на пошлины США. Об этом со ссылкой на Национальное управление по делам кинематографа КНР сообщает Reuters.
В ведомстве заявили, что намерены «следовать правилам рынка» и «умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов».
Кинопродюсер Криса Фентона назвал решение китайских властей «громким способом заявить об ответных мерах».
«Такое громкое наказание Голливуда — это беспроигрышный жест силы со стороны Пекина», — добавил он, указав, что Вашингтон наверняка его заметит.
Ранее президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на товары из Китая до 125% на фоне обострения торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru