Китай решил ограничить импорт голливудских фильмов

Китай решил немедленно ограничить импорт голливудских фильмов в ответ на пошлины США. Об этом со ссылкой на Национальное управление по делам кинематографа КНР сообщает Reuters.

Bloomberg назвал товары из Китая, которые сильнее всего пострадали от пошлин США

В ведомстве заявили, что намерены «следовать правилам рынка» и «умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов».

Кинопродюсер Криса Фентона назвал решение китайских властей «громким способом заявить об ответных мерах».

«Такое громкое наказание Голливуда — это беспроигрышный жест силы со стороны Пекина», — добавил он, указав, что Вашингтон наверняка его заметит.

Ранее президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на товары из Китая до 125% на фоне обострения торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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