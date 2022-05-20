Китай приветствует работу ООН по возвращению сельхозпродукции Украины и РФ на рынок

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что китайские власти приветствуют работу генсека организации Антониу Гутерриша по возвращению сельхозпродукции Украины и РФ на рынок. Об этом сообщает ТАСС.

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Также в этом контексте он отметил продукцию Белоруссии.

Экспорт продукции их РФ осложняется введенными санкциями, из Украины - военной операцией. Обе страны являются одними из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции.

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ФОТО: РИА Новости
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