В Литве выразили сожаления из-за решения Китая понизить уровень дипотношений

В литовском МИДе сожалеют в связи с решением Китая понизить уровень дипломатических отношений между странами, сообщает RT.

Китай отозвал посла в Литве

«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет по поводу решения Китая не возвращать посла и перевести дипломатические отношения на уровень временного поверенного», — сказано в сообщении МИД Литвы.

Несмотря на то, что Литва подтвердила приверженность принципу «одного Китая», в МИД страны заявили, что Вильнюс оставил за собой право развивать сотрудничество с Тайванем и учреждать на своей территории недипломатические представительства для взаимодействия по аналогии с другими странами.

Ранее Китай принял решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах на фоне открытия представительства Тайваня в Литве.

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Фото: bbc.com
ТЕГИ:МИДКитайЛитва
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