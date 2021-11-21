В Литве выразили сожаления из-за решения Китая понизить уровень дипотношений

«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет по поводу решения Китая не возвращать посла и перевести дипломатические отношения на уровень временного поверенного», — сказано в сообщении МИД Литвы.

Несмотря на то, что Литва подтвердила приверженность принципу «одного Китая», в МИД страны заявили, что Вильнюс оставил за собой право развивать сотрудничество с Тайванем и учреждать на своей территории недипломатические представительства для взаимодействия по аналогии с другими странами.

Ранее Китай принял решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах на фоне открытия представительства Тайваня в Литве.

