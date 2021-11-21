В Литве выразили сожаления из-за решения Китая понизить уровень дипотношений
В литовском МИДе сожалеют в связи с решением Китая понизить уровень дипломатических отношений между странами, сообщает RT.
«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет по поводу решения Китая не возвращать посла и перевести дипломатические отношения на уровень временного поверенного», — сказано в сообщении МИД Литвы.
Несмотря на то, что Литва подтвердила приверженность принципу «одного Китая», в МИД страны заявили, что Вильнюс оставил за собой право развивать сотрудничество с Тайванем и учреждать на своей территории недипломатические представительства для взаимодействия по аналогии с другими странами.
Ранее Китай принял решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах на фоне открытия представительства Тайваня в Литве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,3 млн+37 120 / сут.
Умерли
263 тыс.+1 254 / сут.
Выздоровели
8,0 млн+36 172 / сут.
- Путин и Пашинян провели телефонные переговоры
- В Литве выразили сожаления из-за решения Китая понизить уровень дипотношений
- Белоруссия снова начала поставлять электроэнергию на Украину
- Из логистического центра «Брузги» госпитализировали около ста мигрантов
- СМИ раскрыли личность мужчины, чье тело выпало из багажника в Ленобласти
- В Польше не исключают закрытие границы с Белоруссией из-за мигрантов
- СМИ: разведка США спрогнозировала «вторжение» России на Украину с наступлением холодов
- В России за сутки выявили 36 970 новых случаев COVID-19
- Умерла писатель Мариэтта Чудакова
- Овечкина признали первой звездой матча с «Сан-Хосе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru