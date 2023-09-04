Китай на саммите G20 представит премьер Госсовета Ли Цян

Премьер Госсовета Китая Ли Цян примет участие в саммите лидеров стран Группы двадцати в Индии. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

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Ранее СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин не поедет на саммит G20. Ожидалось, что главу государства на встрече заменит Ли Цян, пишет RT.

«По приглашению правительства Индии премьер Госсовета КНР Ли Цян ... примет участие в 18-м саммите лидеров стран G20», — цитирует РИА Новости заявление МИД КНР.

Встреча G20 пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели.

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ФОТО: РИА Новости
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