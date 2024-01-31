«Застолбить место»: Востоковед объяснил, зачем Китаю нужен Афганистан

Пекин прагматично относится к своей внешней политике, и готов сотрудничать с любым руководством любой страны в случае, если посчитает это выгодным для Китая. Таким мнением в разговоре с НСН поделился руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае, сообщил МИД республики. Представлять Кабул в Пекине будет Билал Карими, который занимал пост заместителя официального представителя движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в России).