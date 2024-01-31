«Застолбить место»: Востоковед объяснил, зачем Китаю нужен Афганистан
Особенность китайской дипломатии заключается в том, что Пекин готов сотрудничать с любым режимом, рассказал в эфире НСН Кирилл Котков.
Пекин прагматично относится к своей внешней политике, и готов сотрудничать с любым руководством любой страны в случае, если посчитает это выгодным для Китая. Таким мнением в разговоре с НСН поделился руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.
Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае, сообщил МИД республики. Представлять Кабул в Пекине будет Билал Карими, который занимал пост заместителя официального представителя движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в России).
«Кто бы в Афганистане ни был у власти, китайцы будут стараться наладить с ними диалог, потому что у Пекина есть виды на Афганистан. Тут все прагматично: кто первый «застолбится», тому и карты в руки. Китайская дипломатия особенна тем, что они готовы сотрудничать с любым режимом. Какой он – неважно. Важно, чтобы можно было с ними вести дела, проводить какие-то проекты. Когда Судан разделился, китайцы пожали плечами и стали развивать отношения и с Южным Суданом. То же самое и здесь – Китай хочет «застолбить» для себя место. Афганистан – это страна, разрушенная войной, которую придется восстанавливать. Сами талибы на это вряд ли способны, им нужна помощь извне. И здесь Китай мог бы приложить свои силы. На территории Афганистана есть полезные ископаемые, в частности залежи редкоземельных элементов, которые бы пригодились в китайской промышленности», - сказал Котков.
Рассуждая о возможном признании «Талибана» Москвой, востоковед напомнил о непредсказуемости Кремля.
«России в этом плане сложнее – у нас другие традиции, здесь другой подход. Как скоро? Сказать трудно. Вообще, Россия и ее дипломатия всегда славилась своей непредсказуемостью – это одна из причин, почему Запад нас не любит. Не знают, какой новый финт выкинет наша страна, и в очередной раз всех удивит. Это не мои слова – об этом говорили еще Бисмарк и другие политики. Возможно, Россия всех удивит с «Талибаном», который пока что не способен навести порядок в стране. То, что Афганистан пропал из СМИ, не означает, что там закончилась война, что там все хорошо. Хорошего там пока что мало», - подытожил Котков.
Ранее Китай попросил хуситов перестать атаковать корабли в Красном море. Пекин недоволен, что из-за обстрелов могут пострадать китайские суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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