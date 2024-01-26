Китай за год увеличил втрое импорт мороженого из России
Объём импорта мороженого Китайской Народной Республикой из России в 2023 году в три раза превысил показатели 2022 года. Совокупная сумма поставок составила 1,9 миллиона долларов. Такую статистику опубликовало Государственное таможенное управление Китая.
По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сейчас право на экспорт мороженого в Китай имеют 50 предприятий в России. Согласно перспективным оценкам, к 2025 году поставки данного десерта вырастут до 1,9 тысяч тонн и в денежном выражении превысят 7 миллионов долларов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российское мороженое предпочитает китайский лидер Си Цзиньпин. По данным «Агроэкспорта», Россия в 2022 году поставила за рубеж 16 тысяч тонн мороженого более чем на $58 млн. Крупнейшими покупателями стали Казахстан, Монголия, США и Белоруссия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru