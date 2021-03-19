Китай и США обвинили друг друга в нарушении протокола на переговорах

США и Китай заявили о нарушении дипломатического протокола при ведении переговоров в Анкоридже (штат Аляска). Китай обвинил американскую сторону в неподобающем обращении с гостями, а в США заявили, что китайская делегация «работает на публику», пишет РИА Новости.

Со стороны США на встрече присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. В делегацию Китая вошли глава канцелярии комиссии ЦК КПК Ян Цзечи и министр иностранных дел Ван И.