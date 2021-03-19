Китай и США обвинили друг друга в нарушении протокола на переговорах

США и Китай заявили о нарушении дипломатического протокола при ведении переговоров в Анкоридже (штат Аляска). Китай обвинил американскую сторону в неподобающем обращении с гостями, а в США заявили, что китайская делегация «работает на публику», пишет РИА Новости.

Со стороны США на встрече присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. В делегацию Китая вошли глава канцелярии комиссии ЦК КПК Ян Цзечи и министр иностранных дел Ван И.

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Американская и китайская стороны заявили о превышении лимита времени и обвинили друг друга в безосновательных атаках. Блинкен в ходе встречи заявил, что действия Китая в Гонконге и на Тайване «угрожают порядку поддержания глобальной стабильности». Ян Цзечи в ответ заявил, что в США нарушаются права человека, а чернокожих американцев «убивают».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АляскаПереговорыСШАКитай
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