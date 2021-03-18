В Китае анонсировали визит главы МИД РФ Лаврова

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай ожидается 22-23 марта, передает РИА Новости.

Отмечается, что о возможном визите главы российского МИД сообщил официальный Пекин.

Между тем, в четверг в Москве состоится заседание расширенной «тройки» по вопросу мирного урегулирования в Афганистане. Во встрече примут участие спецпредставители России, Китая, Пакистана и США, а также представители Катара.

Как сообщили в МИД, Сергей Лавров обратится к участникам заседания с приветственной речью.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайСергей Лавров
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