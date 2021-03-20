США считают прошедшие переговоры с КНР тяжелыми, но откровенными

Прошедшие на Аляске переговоры между США и КНР были тяжелыми и откровенными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена, а также на советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Отмечается, что переговоры были посвящены широкому спектру вопросов. По словам Салливана, ожидания американской стороны оправдались, переговоры были "прямыми", хоть и тяжелыми. На повестке встречи были ситуации с Индией, Ираном и Афганистаном.

Дипломатическая встреча проходила в городе Анкоридж. По ее итогам дипломаты заявили, что руководство США намерено продолжать контактировать с КНР по "нормальным дипломатическим каналам".

