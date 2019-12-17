Китай и Россия призывают ООН отменить ключевые санкции против Северной Кореи
Китай и Россия призывают Совет безопасности ООН прекратить санкции в отношении ключевых северокорейских экспортных товаров, таких как уголь, железо, железная руда и текстиль, «с целью повышения уровня жизни гражданского населения». Об этом сообщает Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.
Отмечается, проект резолюции двух стран предлагает снятие запрета на работу северокорейцев за границей и отмену решения о репатриации всех тех, кто получает доходы за границей, к 22 декабря.
Резолюция, которая также находится в распоряжении Associated Press, приветствует продолжающийся диалог между Соединенными Штатами и Северной Кореей и призывает все стороны рассмотреть возможность осуществления «дальнейших практических шагов по снижению военной напряженности на Корейском полуострове и вероятности любой военной конфронтации со стороны всех соответствующих сторон».
В проекте резолюции также содержится призыв к «скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров или возобновлению многосторонних консультаций в любом другом аналогичном формате с целью содействия мирному и всеобъемлющему урегулированию посредством диалога». Шестисторонние переговоры с участием Северной Кореи, Южной Кореи, США, Китая, России и Японии начались в 2003 году и привели к тому, что в сентябре 2005 года Пхеньян принял соглашение о прекращении своей программы создания ядерного оружия в обмен на безопасность, экономические и энергетические выгоды. Но после сложных переговоров Северная Корея отказалась принять предложенные США методы проверки, и в декабре 2008 года соглашение не состоялось. С тех пор шестисторонние переговоры зашли в тупик, напоминает агентство.
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