Китай и Россия призывают ООН отменить ключевые санкции против Северной Кореи

Отмечается, проект резолюции двух стран предлагает снятие запрета на работу северокорейцев за границей и отмену решения о репатриации всех тех, кто получает доходы за границей, к 22 декабря.

Резолюция, которая также находится в распоряжении Associated Press, приветствует продолжающийся диалог между Соединенными Штатами и Северной Кореей и призывает все стороны рассмотреть возможность осуществления «дальнейших практических шагов по снижению военной напряженности на Корейском полуострове и вероятности любой военной конфронтации со стороны всех соответствующих сторон».

В проекте резолюции также содержится призыв к «скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров или возобновлению многосторонних консультаций в любом другом аналогичном формате с целью содействия мирному и всеобъемлющему урегулированию посредством диалога». Шестисторонние переговоры с участием Северной Кореи, Южной Кореи, США, Китая, России и Японии начались в 2003 году и привели к тому, что в сентябре 2005 года Пхеньян принял соглашение о прекращении своей программы создания ядерного оружия в обмен на безопасность, экономические и энергетические выгоды. Но после сложных переговоров Северная Корея отказалась принять предложенные США методы проверки, и в декабре 2008 года соглашение не состоялось. С тех пор шестисторонние переговоры зашли в тупик, напоминает агентство.

