Кита Келлога назначили спецпосланником США по Украине
Избранный президента США Дональд Трамп подтвердил, что назначит Кита Келлога спецпосланником США по конфликту на Украине.
В июне Келлог совместно с советником Трампа Фредом Фляйцем выступили со своим планом по урегулированию конфликта на Украине, который предполагал, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. В инициативе также было указано, что вступление Украины в НАТО также будет снято с повестки на ближайшее будущее. Как сообщили авторы плана, Трамп отнесся к идее «благожелательно».
В начале спецоперации на Украине Келлог назвал Украину «новой Спартой» и призвал оказывать ей поддержку. Уже к августу 2024 года риторика изменилась — он заявил, что ВСУ не смогут одержать военную победу. Келлог в интервью The Wall Street Journal заявил, что проблемы с Россией нужно решать в первую очередь не такими средствами, как санкции или грубая сила, а личными договоренностями.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что украинский конфликт вошел в критическую фазу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru