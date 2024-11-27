Кита Келлога назначили спецпосланником США по Украине

В июне Келлог совместно с советником Трампа Фредом Фляйцем выступили со своим планом по урегулированию конфликта на Украине, который предполагал, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. В инициативе также было указано, что вступление Украины в НАТО также будет снято с повестки на ближайшее будущее. Как сообщили авторы плана, Трамп отнесся к идее «благожелательно».

В начале спецоперации на Украине Келлог назвал Украину «новой Спартой» и призвал оказывать ей поддержку. Уже к августу 2024 года риторика изменилась — он заявил, что ВСУ не смогут одержать военную победу. Келлог в интервью The Wall Street Journal заявил, что проблемы с Россией нужно решать в первую очередь не такими средствами, как санкции или грубая сила, а личными договоренностями.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что украинский конфликт вошел в критическую фазу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

