Бортников назвал маловероятными сильные перемены в политике США при Трампе

Кардинальные перемены во внешней политике США с приходом к власти избранного президента Дональда Трампа маловероятны, считает директор ФСБ России Александр Бортников. Об этом он заявил на ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

«Маловероятно, что избрание нового президента США приведет к кардинальному изменению внешней политики Вашингтона», — указал глава ФСБ.

В то же время Бортников не исключил, что команда уходящего президента США Джо Байдена может «в рамках внутриполитической борьбы» попытаться обострить ситуацию в постсоветских государствах, на Ближнем и Среднем Востоке, в Юго-Восточной Азии. По мнению главы ФСБ, Соединенные Штаты, Великобритания и их союзники будут продолжать попытки грубого вмешательства в союзнические отношения в СНГ, «блокирования интеграционных процессов», дискредитации совместных действий по обеспечению безопасности и стабильности содружества. Бортников призвал быть готовыми к любым провокациям.

Ранее директор ФСБ заявил, что страны НАТО планируют вести боевые действия в рамках украинского конфликта в Белоруссии и Молдавии, напоминает Ura.ru.

