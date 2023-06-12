Кисида заявил, что Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая
Китай дает Украине защиту от применения ядерного оружия в отношении страны, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Слова политика приводит ТАСС.
В ходе дебатов в комитете нижней палаты японского парламента премьер напомнил о договоренностях об эффективном сотрудничестве между Пекином и Киевом.
«В совместном заявлении ... говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия», — указал Кисида.
В 2013 году экс-президент Украины Виктор Янукович провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, после которых государства опубликовали заявление о дальнейшем углублении отношений. В документе Пекин обязуется не использовать ядерное оружие в отношении Киева, не угрожать его применением, предоставить гарантии безопасности, если украинская сторона станет жертвой агрессии с таким вооружения или окажется под угрозой подобного нападения, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru