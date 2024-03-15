Кириллова: Почти 3 млн человек проголосовали в Москве в первый день голосования
В пятницу, 15 марта, на выборах президента России проголосовали около трех миллионов москвичей, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
В первый день голосования подано более 2 миллионов 976 тысяч бюллетеней. Отдать свой голос в электронном формате предпочли 2 миллиона 381 тысяча избирателей, уточнила Кириллова.
Глава МГИК отметила высокую сознательность горожан.
«Мы говорим о беспрецедентно высокой явке в первый день голосования», - подчеркнула она.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн можно до 20:00 17 марта. Избирательные участки открыты все три дня с 8:00 до 20:00.
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