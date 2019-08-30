Кирилл Вышинский остался без паспорта

Как напоминает RT, в минувшую среду, 28 августа, суд в Киеве освободил из-под стражи Кирилла Вышинского. При этом руководитель портала «РИА Новости - Украина» пообещал по первому требованию приходить на заседания суда. Следующее запланировано на 16 сентября.

Между тем, зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов в интервью НСН заявил, что Вышинского могут обменять и отправить в Россию, только если он сам этого захочет.

«Как мы знаем, Вышинский не очень хотел бы, чтобы его меняли. А менять человека без его согласия просто невозможно, он же не раб какой-то и не крепостной крестьянин. Он – свободная личность, которая, на наш взгляд, незаконным образом находится в плену. А то, что источник Верховная рада – это источник дезинформации, как правило. Что касается другого гражданина (Олега Сенцова – НСН), который находится у нас в связи с тем, что был уличен в преступной деятельности с использованием взрывчатых веществ… У него совершенно другая категория и он не просто так там находится. Это особенно никто и отрицает. По нему схема обязательно предполагает помилование», - заявил он.

