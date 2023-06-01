Кириенко заявил, что война за умы подрастающего поколения продолжится после СВО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что информационно-психологическая война за умы подрастающего поколения будет длиться дольше специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС.
На фестивале Российского движения детей и молодежи «Движение первых», приуроченном ко Дню защиты детей, он пояснил, что после окончания СВО продолжится экономическая война, так как Запад продолжит пытаться «нас раскачивать», несмотрая на то, что у них ничего не получилось.
«Но дольше всего будет информационно-психологическая война, потому что борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой, так как от неё зависит будущее страны и то, во что будет верить будущее поколение россиян», - подчеркнул Кириенко.
Он также добавил, что извне Россию победить невозможно - только «расколоть изнутри».
Ранее Кириенко заявил, что все поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи специальной военной операции будут выполнены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru