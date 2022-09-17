Киргизия заявила о прекращении обстрелов территории со стороны Таджикистана

Таджикские военные прекратили обстреливать территорию Киргизии после после переговоров глав погранведомств двух государств. Об этом сообщила в субботу Пограничная служба (ПС) киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает ТАСС.

Таджикистан заявил об обстреле погранзаставы в Исфаре со стороны Киргизии

«Таджикская сторона прекратила обстрел из минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Дөбө Чон-Алайского района Ошской области», - отмечается в официальном сообщении.

Уточняется, что переговоры 17 сентября провели директор ПС ГКНБ Киргизии Уларбек Шаршеев и командующий погранвойсками Таджикистана Раджабали Рахмонали.

Вооруженный конфликт ка киргизско-таджикской границе разгорелся 14 сентября. По информации министерства здравоохранения Киргизии, два человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли. В Баткенскую больницу поступили 55 пострадавших. Позднее о прекращении огня договорились президенты Киргизии и Таджикистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
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