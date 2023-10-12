Киргизия ратифицировала соглашение о совместном с Россией создании системы ПВО
Глава Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал договор о создании совместно с Россией Объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.
Днем ранее документ был одобрен парламентом Киргизии в трех чтениях.
Планируется, что система станет частью объединенной системой ПВО стран — участниц СНГ.
На период действия договора Киргизия обязуется предоставить участок площадью пять гектаров поблизости от российской авиабазы в Канте.
Отмечается, что соглашение было заключено в Москве 16 августа 2022 года, а российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации 29 мая текущего года.
Ранее Путин лично вручил орден Почета Жапарову в Бишкеке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киргизия ратифицировала соглашение о совместном с Россией создании системы ПВО
- СМИ: В Омской области домашняя пиранья откусила ребенку палец
- Военная драма «Воздух» Германа-младшего выйдет в кино 18 января
- В Швеции за сожжение Корана впервые вынесли приговор по статье об экстремизме
- Ивлеева объявила о выходе её первой песни
- СМИ: Латвия закроет два пункта пропуска на границе с Россией 16 октября
- Глава МИД Венгрии выступил за расширение Евросоюза
- Экс-участника «Дома-2» отправили под домашний арест по подозрению в разбое
- Генпрокурор РФ поручил проверить законность комиссий Wildberries
- CNN: США объявят о новых мерах против России за обход потолка цен на нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru