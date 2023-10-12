Киргизия ратифицировала соглашение о совместном с Россией создании системы ПВО

Днем ранее документ был одобрен парламентом Киргизии в трех чтениях.

Планируется, что система станет частью объединенной системой ПВО стран — участниц СНГ.

На период действия договора Киргизия обязуется предоставить участок площадью пять гектаров поблизости от российской авиабазы в Канте.

Отмечается, что соглашение было заключено в Москве 16 августа 2022 года, а российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации 29 мая текущего года.

Ранее Путин лично вручил орден Почета Жапарову в Бишкеке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

