Число граждан Киргизии, пострадавших на границе с Таджикистаном, достигло 96

Число пострадавших в ходе конфликта на границе между Таджикистаном и Киргизией достигло 96 человек. Об этом сообщает агентство 24.kg со ссылкой на координатора Минздрава по Баткенской области Киргизии Арзыбека Борубекова.

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По данным координатора, 38 пострадавших госпитализированы в медучреждения Бишкека. Все они являются гражданами Киргизии.

Минздрав ранее в четверг сообщал о 84 пострадавших и трех погибших. Одной из жертв конфликта стала девочка 2008 года рождения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТаджикистанКиргизияПострадавшие
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