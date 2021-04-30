Число граждан Киргизии, пострадавших на границе с Таджикистаном, достигло 96
30 апреля 202100:59
Число пострадавших в ходе конфликта на границе между Таджикистаном и Киргизией достигло 96 человек. Об этом сообщает агентство 24.kg со ссылкой на координатора Минздрава по Баткенской области Киргизии Арзыбека Борубекова.
По данным координатора, 38 пострадавших госпитализированы в медучреждения Бишкека. Все они являются гражданами Киргизии.
Минздрав ранее в четверг сообщал о 84 пострадавших и трех погибших. Одной из жертв конфликта стала девочка 2008 года рождения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru