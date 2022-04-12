Киргизия и Таджикистан начали отвод сил от границы
Представители Киргизии и Таджикистана в ходе переговоров согласились на отвод сил и средств из зоны конфликта на общем участке границы. Об этом сообщила пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.
По данным погранведомства, переговоры проводились в местности Кыргыз Лейлекского района Баткенской области в Киргизии. Обе стороны первым делом решили вопрос отвода сил с места конфликта в пункты постоянной дислокации и практически сразу перешли к выполнению договоренностей.
Конфликт между погранслужбами двух стран начался во вторник после того, как таджикский пограничники проникли на 20 метров на территорию села Селкана Киргизии. После этого велись обстрелы, один пограничник Киргизии и один пограничник Таджикистана были ранены.
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