Кирби: вторая встреча контактной группы по Украине пройдет онлайн 23 мая

Кирби отметил, что более 40 стран примут участие в заседании в составе координационной группы. Точный список стран-участниц будет опубликован в понедельник.

Он также добавил, что главной темой для встречи является «предоставление военной помощи Украине». Кирби уточнил, что в процессе данных консультаций Киев представит свежие данные о ходе боевых действий.

Первая встреча контактной группы по Украине прошла в апреле на авиабазе Рамштайн в Германии. Ранее в Пентагоне выдвинули идею о проведении заседаний на ежемесячной основе.



