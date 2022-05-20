Кирби: вторая встреча контактной группы по Украине пройдет онлайн 23 мая

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби объявил о предстоящей виртуальной встречи координационной группы по Украине 23 мая. Об этом сообщает ТАСС.

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Кирби отметил, что более 40 стран примут участие в заседании в составе координационной группы. Точный список стран-участниц будет опубликован в понедельник.

Он также добавил, что главной темой для встречи является «предоставление военной помощи Украине». Кирби уточнил, что в процессе данных консультаций Киев представит свежие данные о ходе боевых действий.

Первая встреча контактной группы по Украине прошла в апреле на авиабазе Рамштайн в Германии. Ранее в Пентагоне выдвинули идею о проведении заседаний на ежемесячной основе.


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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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