Кирби: вторая встреча контактной группы по Украине пройдет онлайн 23 мая
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби объявил о предстоящей виртуальной встречи координационной группы по Украине 23 мая. Об этом сообщает ТАСС.
Кирби отметил, что более 40 стран примут участие в заседании в составе координационной группы. Точный список стран-участниц будет опубликован в понедельник.
Он также добавил, что главной темой для встречи является «предоставление военной помощи Украине». Кирби уточнил, что в процессе данных консультаций Киев представит свежие данные о ходе боевых действий.
Первая встреча контактной группы по Украине прошла в апреле на авиабазе Рамштайн в Германии. Ранее в Пентагоне выдвинули идею о проведении заседаний на ежемесячной основе.
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