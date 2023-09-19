Кирби: США все еще не планируют встречу с Россией на Генассамблее ООН
У Соединенных Штатов все еще нет планов проводить встречу с российской делегацией на Генассамблее ООН. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.
«Насколько я знаю, нет», - сказал он.
Ранее, 19 сентября, неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке. Она пройдет с 19 по 23 сентября и 26 сентября. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что президент США Джо Байден выступит на Генассамблее 19 сентября, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru