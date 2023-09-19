Кирби: США все еще не планируют встречу с Россией на Генассамблее ООН

У Соединенных Штатов все еще нет планов проводить встречу с российской делегацией на Генассамблее ООН. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.

Гутерриш призвал реформировать Совет Безопасности ООН

«Насколько я знаю, нет», - сказал он.

Ранее, 19 сентября, неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке. Она пройдет с 19 по 23 сентября и 26 сентября. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что президент США Джо Байден выступит на Генассамблее 19 сентября, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СШАГенассамблея ООН

Горячие новости

Все новости

партнеры