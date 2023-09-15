Гутерриш призвал реформировать Совет Безопасности ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что Совет Безопасности организации нуждается в реформировании, пишет ТАСС.
По мнению Гутерриша, текущий состав Совбеза из 15 стран не соответствует современным реалиям. Он полагает, что Совет Безопасности «отражает давно ушедшую эпоху».
«Многополярность создает новые возможности для лидерства на международной арене», - подчеркнул генсек.
Гутерриш ранее исключил перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Он напомнил, что для этого необходимо изменить принятый в 1945 году устав организации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru