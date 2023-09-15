Гутерриш призвал реформировать Совет Безопасности ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что Совет Безопасности организации нуждается в реформировании, пишет ТАСС.

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По мнению Гутерриша, текущий состав Совбеза из 15 стран не соответствует современным реалиям. Он полагает, что Совет Безопасности «отражает давно ушедшую эпоху».

«Многополярность создает новые возможности для лидерства на международной арене», - подчеркнул генсек.

Гутерриш ранее исключил перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Он напомнил, что для этого необходимо изменить принятый в 1945 году устав организации, передает «Радиоточка НСН».



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