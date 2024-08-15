Кирби: США намерены добиваться освобождения Ксении Карелиной

По его словам, власти США намерены добиваться получения консульского доступа к женщине, имеющей российское и американское гражданство.

«Конечно, мы продолжим работать над её освобождением», - подчеркнул Кирби.

Он также добавил, вынесенный по делу вердикт показал, что у России нет «подлинной системы юстиции».

Ранее в ФСБ заявили, что Карелина причастна к финансированию Вооруженных сил Украины. Свердловский областной суд приговорил её к 12 годам колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

