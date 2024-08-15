Кирби: США намерены добиваться освобождения Ксении Карелиной
В деле осуждённой за госизмену Ксении Карелиной речь идет о «мстительной жестокости» со стороны властей РФ. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, власти США намерены добиваться получения консульского доступа к женщине, имеющей российское и американское гражданство.
«Конечно, мы продолжим работать над её освобождением», - подчеркнул Кирби.
Он также добавил, вынесенный по делу вердикт показал, что у России нет «подлинной системы юстиции».
Ранее в ФСБ заявили, что Карелина причастна к финансированию Вооруженных сил Украины. Свердловский областной суд приговорил её к 12 годам колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США не знают целях атаки Украины на Курскую область
- Вассерман ответил Милонову на идею о школьной форме в духе императорской России
- ВС РФ уничтожили наносившую удары по Курской области РСЗО HIMARS ВСУ
- Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
- СМИ: В США арестовали подозреваемых по делу о кончине актера Мэттью Перри
- Кирби: США намерены добиваться освобождения Ксении Карелиной
- RuTube представил быстрый перенос контента с YouTube
- Жителей Курской, Белгородской и Брянской областей освободили от пошлины на права
- ГАИ в Белгородской, Брянской и Курской областях будут работать круглосуточно
- Лукашенко: Белоруссия направила более 20 формирований на границу с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru