Кирби: США намерены добиваться освобождения Ксении Карелиной

В деле осуждённой за госизмену Ксении Карелиной речь идет о «мстительной жестокости» со стороны властей РФ. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, власти США намерены добиваться получения консульского доступа к женщине, имеющей российское и американское гражданство.

«Конечно, мы продолжим работать над её освобождением», - подчеркнул Кирби.

Он также добавил, вынесенный по делу вердикт показал, что у России нет «подлинной системы юстиции».

Ранее в ФСБ заявили, что Карелина причастна к финансированию Вооруженных сил Украины. Свердловский областной суд приговорил её к 12 годам колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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