Кирби: Пентагон планирует встречу министров обороны союзников США по Украине в мае
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США планирует еще одну встречу с министрами обороны стран-союзников по вопросам военной помощи Киеву в текущем месяце. Об этом он сообщил на регулярном брифинге, передает ТАСС.
Кирби добавил, что встреча, скорее всего, пройдет в режиме виртуального совещания.
По его словам, министр обороны США Ллойд Остин планирует проводить такие совещания каждый месяц. Он также отметил, что Остин собирается обсудить ситуацию на Украине с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.
Подобные многосторонние консультации по оказанию военной помощи Украине состоялись 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
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