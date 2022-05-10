Кирби: Пентагон планирует встречу министров обороны союзников США по Украине в мае

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США планирует еще одну встречу с министрами обороны стран-союзников по вопросам военной помощи Киеву в текущем месяце. Об этом он сообщил на регулярном брифинге, передает ТАСС.

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Кирби добавил, что встреча, скорее всего, пройдет в режиме виртуального совещания.

По его словам, министр обороны США Ллойд Остин планирует проводить такие совещания каждый месяц. Он также отметил, что Остин собирается обсудить ситуацию на Украине с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Подобные многосторонние консультации по оказанию военной помощи Украине состоялись 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:УкраинаСШАПентагон
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