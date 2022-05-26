Кирби: Пентагон не в курсе о планах Турции провести операцию в Сирии

Кирби подчеркнул, что Турция является ценным союзником Соединенных Штатов по НАТО.

Он также предположил, что Госдеп может знать больше информации по заявлению Турции о ее желании провести операцию на севере Сирии.

Ранее, в понедельник, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую военную операцию на севере Сирии, где турки стремятся создать 30-километровую «полосу безопасности».