Кирби: Пентагон не в курсе о планах Турции провести операцию в Сирии

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в ведомство не получало от Турции уведомлений о возможном проведении новой операции в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

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Кирби подчеркнул, что Турция является ценным союзником Соединенных Штатов по НАТО.

Он также предположил, что Госдеп может знать больше информации по заявлению Турции о ее желании провести операцию на севере Сирии.

Ранее, в понедельник, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую военную операцию на севере Сирии, где турки стремятся создать 30-километровую «полосу безопасности».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:ПентагонСирияТурция
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