Кирби: Пентагон не в курсе о планах Турции провести операцию в Сирии
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в ведомство не получало от Турции уведомлений о возможном проведении новой операции в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
Кирби подчеркнул, что Турция является ценным союзником Соединенных Штатов по НАТО.
Он также предположил, что Госдеп может знать больше информации по заявлению Турции о ее желании провести операцию на севере Сирии.
Ранее, в понедельник, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую военную операцию на севере Сирии, где турки стремятся создать 30-километровую «полосу безопасности».
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