Кипр усложнил получение виз для россиян

Теперь заявку на визу будут рассматривать около 15 дней, вместо трех-четырех, как было раньше.

Также туристам, которые собрались посетить Кипр, придется подавать выписку из Социального фонда РФ за последние десять лет с цифровой подписью; справку о состоянии банковских счетов со всеми операциями за последние три месяца; информацию о зарплате от работодателя за последние 6 меяцев, а также ксерокопии всех страниц российского паспорта.

Ранее официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на ОБСЕ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

