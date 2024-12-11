Кипр усложнил получение виз для россиян
Власти Кипра ужесточили получение виз для россиян, тем самым, законодательство островного государства практически полностью повторяет европейское, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на АТОР.
Теперь заявку на визу будут рассматривать около 15 дней, вместо трех-четырех, как было раньше.
Также туристам, которые собрались посетить Кипр, придется подавать выписку из Социального фонда РФ за последние десять лет с цифровой подписью; справку о состоянии банковских счетов со всеми операциями за последние три месяца; информацию о зарплате от работодателя за последние 6 меяцев, а также ксерокопии всех страниц российского паспорта.
Ранее официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на ОБСЕ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru