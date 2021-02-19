Кипр принял решение об экстрадиции россиянина властям РФ
Верховный суд Кипра принял решение передать гражданина России властям РФ, он подозревается в превышении полномочий. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Филилефтерос".
Имя подозреваемого остается неизвестным в соответствии с законом о защите персональных данных. На Кипр россиянин прибыл 21 декабря 2018 года, оттуда он планировал вылететь в Дубай. Во время паспортного контроля было выяснено, что он разыскивается российским судом, в отношении него выдан ордер на арест.
По данным издания, запрос от Генпрокуратуры РФ поступил в МИД Республики Кипр. Министр юстиции и общественного порядка Кипра 31 января 2019 года разрешил начать процесс выдачи ответчика.
Верховный суд опроверг позицию обвиняемого, которая заключается в том, что его преследуют за его политические или иные убеждения. Кипрский суд также уверен, что физическая неприкосновенность подозреваемого в случае экстрадиции не будет нарушена, а он сам не подвергнется "бесчеловечному или унижающему достоинство обращению".
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