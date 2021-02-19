Кипр принял решение об экстрадиции россиянина властям РФ

Имя подозреваемого остается неизвестным в соответствии с законом о защите персональных данных. На Кипр россиянин прибыл 21 декабря 2018 года, оттуда он планировал вылететь в Дубай. Во время паспортного контроля было выяснено, что он разыскивается российским судом, в отношении него выдан ордер на арест.

По данным издания, запрос от Генпрокуратуры РФ поступил в МИД Республики Кипр. Министр юстиции и общественного порядка Кипра 31 января 2019 года разрешил начать процесс выдачи ответчика.

Верховный суд опроверг позицию обвиняемого, которая заключается в том, что его преследуют за его политические или иные убеждения. Кипрский суд также уверен, что физическая неприкосновенность подозреваемого в случае экстрадиции не будет нарушена, а он сам не подвергнется "бесчеловечному или унижающему достоинство обращению".