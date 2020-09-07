Кипр анонсировал подписание нового налогового соглашения с Россией

Россия и Кипр – в ходе визита главы российского МИД Сергея Лаврова 8 сентября – подпишут новое налоговое соглашение. С таким заявлением выступил руководитель кипрского внешнеполитического ведомства Никос Христодулидис, отмечает РИА Новости.

«Важно подписание протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Кипра и правительством России об избежании двойного налогообложения», — цитирует RT министра.

Напомним, в августе Минфин сообщил о договорённости с Кипром по налоговому соглашению. Как отмечали в ведомстве, партнёры согласились внести изменения «в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов», подчеркивают Известия.

Планируется, что документ вступит в силу с 1 января будущего года.