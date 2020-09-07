Кипр анонсировал подписание нового налогового соглашения с Россией
Россия и Кипр – в ходе визита главы российского МИД Сергея Лаврова 8 сентября – подпишут новое налоговое соглашение. С таким заявлением выступил руководитель кипрского внешнеполитического ведомства Никос Христодулидис, отмечает РИА Новости.
«Важно подписание протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Кипра и правительством России об избежании двойного налогообложения», — цитирует RT министра.
Напомним, в августе Минфин сообщил о договорённости с Кипром по налоговому соглашению. Как отмечали в ведомстве, партнёры согласились внести изменения «в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов», подчеркивают Известия.
Планируется, что документ вступит в силу с 1 января будущего года.
Ранее стало известно, что кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, в период с 2008 по 2012 год вместе с членами семьи получивших гражданство Кипра в обмен на инвестиции. В списке есть российские, украинские и сирийские бизнесмены, отмечает «Газета.ру».
В списке, в частности, оказался муж певицы Алсу Ян Абрамов, владелец «Тульского мясокомбината» Антон Белобрагин, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский и первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 185 / сут.
Умерли
17 871+51 / сут.
Выздоровели
843 тыс.+2 328 / сут.
- Лавров прибыл в Дамаск на встречу с Асадом
- СМИ: Лукашенко встретится с Путиным 14 сентября
- Мишустин назвал Путина своим наставником
- СМИ сообщают о похищении в Минске Марии Колесниковой
- Кипр анонсировал подписание нового налогового соглашения с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru