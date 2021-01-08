Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшать отношения с миром
Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на съезде Трудовой партии Кореи заявил, что стране требуется «всеобъемлющее расширение и развитие внешних связей», предаёт агентство Yonhap.
Официальные северокорейские СМИ сообщают, что в докладе Ким Чен Ына говорится о необходимости улучшать отношения с другими странами мира «в связи со сложившейся ситуацией и наступлением нового времени».
С какими именно странами желает улучшить отношения лидер КНДР не уточняется.
Ранее японская газета Asahi сообщила, что в январе Ким Чен Ын получит звание генералиссимуса. Сейчас лидер КНДР находится в воинском звании маршала. При этом генералиссимусами были его дед, основатель КНДР Ким Ир Сен, а также отец Ким Чен Ир, который руководил страной почти 17 лет.
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