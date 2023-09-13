Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения Путина
Лидер Ким Чен Ын выразил уверенность, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным помогут поднять отношения между двумя странами на новый уровень. Слова политика приводит ТАСС.
В среду Путин и Ким Чен Ын проводят переговоры на космодроме Восточный, стартовала встреча лидеров с участием делегаций.
Как отметил глава КНДР в ходе встречи, отношения с Россией являются главным приоритетом Северной Кореи, указывает телеканал «360».
По словам Ким Чен Ына, Пхеньян поддерживает все решения Путина. Северокорейский лидер указал, что РФ поднялась на «священную борьбу» для защиты своей безопасности и выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут сотрудничать в борьбе с империализмом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru