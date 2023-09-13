Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения Путина

Лидер Ким Чен Ын выразил уверенность, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным помогут поднять отношения между двумя странами на новый уровень. Слова политика приводит ТАСС.

Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

В среду Путин и Ким Чен Ын проводят переговоры на космодроме Восточный, стартовала встреча лидеров с участием делегаций.

Как отметил глава КНДР в ходе встречи, отношения с Россией являются главным приоритетом Северной Кореи, указывает телеканал «360».

По словам Ким Чен Ына, Пхеньян поддерживает все решения Путина. Северокорейский лидер указал, что РФ поднялась на «священную борьбу» для защиты своей безопасности и выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут сотрудничать в борьбе с империализмом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Ким Чен ЫнВладимир ПутинРоссияКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры