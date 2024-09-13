Ким Чен Ын принял Шойгу в Пхеньяне
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Пхеньян, российского государственного деятеля принял лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом говорится в сообщении Совбеза.
Отмечается, что 13 сентября делегация в Северной Корее находилась делегация во главе с Шойгу.
«В рамках продолжающегося стратегического диалога... состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки», — указали в Совбезе.
В Пхеньяне Ким Чен Ын принял Шойгу, встречи состоялись в «доверительной, дружеской обстановке». Они внесут важный вклад в реализацию положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.
Ранее Сергей Шойгу провел встречу с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Довалом, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индия попросила РФ уволить со службы всех индийцев, принимающих участие в СВО
- Роскомнадзор заблокировал на «Яндекс Музыке» новый альбом «Касты»
- Похороны Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате
- В ДНР три человека погибли при ракетном обстреле ВСУ
- Сальдо: В Херсонской области осуждены два диверсанта
- Военкор Поддубный дал первое интервью после выписки из НИИ Склифосовского
- Грузовик подорвался на мине в Белгородской области
- Ким Чен Ын принял Шойгу в Пхеньяне
- В Госдуму внесли проект о платном образовании для иностранцев в РФ
- Кинопродюсеру Харви Вайнштейну предъявят новые обвинения в домогательствах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru