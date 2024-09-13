Ким Чен Ын принял Шойгу в Пхеньяне

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Пхеньян, российского государственного деятеля принял лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом говорится в сообщении Совбеза.

Отмечается, что 13 сентября делегация в Северной Корее находилась делегация во главе с Шойгу.

«В рамках продолжающегося стратегического диалога... состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки», — указали в Совбезе.

В Пхеньяне Ким Чен Ын принял Шойгу, встречи состоялись в «доверительной, дружеской обстановке». Они внесут важный вклад в реализацию положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

Ранее Сергей Шойгу провел встречу с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Довалом, напоминает RT.

