Ким Чен Ын прибыл в Россию. Видео

Как отмечает RT, лидера КНДР также встречали посол России в КНДР Александр Мацегора, замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

С бронепоезда, который остановился на станции Хасан в 10:30 по местному времени, северокорейского лидера также ждали девушки в русских народных костюмах с караваем. Ким Чен Ын его пробовать не стал, пишет Газета.ру.

К слову, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что рад оказаться на российской земле.

По прибытии в Приморье он побывал в Доме российско-корейской дружбы, известный также как «Домик Ким Ир Сена». При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что его визит только «первый шаг» в развитии отношений двух стран.

Напомним, что лидер КНДР должен провести в России переговоры с Владимиром Путиным. Ранее заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов рассказал НСН, о чем будут разговаривать лидеры двух стран.



