Ким Чен Ын прибыл в Россию

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Кадры с прибытием северокорейского опубликовал глава Минприроды Александр Козлов, который встретил его в Приморском крае.

Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения

Встреча произошла на мосту через реку Туманная на границе с КНДР. На кадрах видно, как Ким Чен Ын выходит из поезда, по периметру стоят северокорейские сотрудники службы безопасности и представители принимающей стороны.

Ранее днем Дмитрий Песков сообщил, что в переговорах Путина и Ким Чен Ына будет участвовать министр обороны России Сергей Шойгу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ким Чен Ын

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