Ким Чен Ын прибыл в Россию

Встреча произошла на мосту через реку Туманная на границе с КНДР. На кадрах видно, как Ким Чен Ын выходит из поезда, по периметру стоят северокорейские сотрудники службы безопасности и представители принимающей стороны.

Ранее днем Дмитрий Песков сообщил, что в переговорах Путина и Ким Чен Ына будет участвовать министр обороны России Сергей Шойгу.