Ким Чен Ын прибыл в Россию
12 сентября 202315:40
Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Кадры с прибытием северокорейского опубликовал глава Минприроды Александр Козлов, который встретил его в Приморском крае.
Встреча произошла на мосту через реку Туманная на границе с КНДР. На кадрах видно, как Ким Чен Ын выходит из поезда, по периметру стоят северокорейские сотрудники службы безопасности и представители принимающей стороны.
Ранее днем Дмитрий Песков сообщил, что в переговорах Путина и Ким Чен Ына будет участвовать министр обороны России Сергей Шойгу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru