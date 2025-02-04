Ким Чен Ын поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

В своём послании Ким Чен Ын выразал надежду на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Пхеньяном и Минском «в интересах народов двух стран».

Также Лукашенко с переизбранием поздравил президент Кении Уильям Руто, который пожелал «дальнейшего прогресса всему белорусскому народу».

Ранее ЦИК Белоруссии официально утвердил победу Лукашенко на выборах президента республики, указав, что он набрал 86,82% голосов избирателей, сообщает RT.