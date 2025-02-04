Ким Чен Ын поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
В своём послании Ким Чен Ын выразал надежду на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Пхеньяном и Минском «в интересах народов двух стран».
Также Лукашенко с переизбранием поздравил президент Кении Уильям Руто, который пожелал «дальнейшего прогресса всему белорусскому народу».
Ранее ЦИК Белоруссии официально утвердил победу Лукашенко на выборах президента республики, указав, что он набрал 86,82% голосов избирателей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru