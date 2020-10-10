Ким Чен Ын появился на публике во время парада в Пхеньяне

В телетрансляции мелькают кадры, снятые в темное время суток. На видео маршируют войсковые части и оркестр, на трибунах на площади имени Ким Ир Сена много зрителей, которые сидят без масок и машут флажками, сообщает РИА Новости.

Журналисты сняли Ким Чен Ына, который на балконе приветствовал детей, поцеловав девочку и мальчика с букетами, после чего прошел за трибуну и взмахом руки поприветствовал народ.

Ранее появилась информация о том, что Ким Чен Ын пребывает в многомесячной коме, а все записи с его участием – это монтаж. Об этом заявил помощник бывшего президента Южной Кореи Чан Сон Мин, напоминает Lenta.ru

