Ким Чен Ын появился на публике во время парада в Пхеньяне
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в военном параде в Пхеньяне в честь 75-летия основания правящей в республике Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Reuters.
Трансляции парада, которая оказалась в сетке вещания Корейского центрального телевидения, не было запланировано, сообщает РИА Новости.
По данным южнокорейских военных, кадры трансляции были отсняты рано утром и представляют собой запись прошедшего парада.
В телетрансляции мелькают кадры, снятые в темное время суток. На видео маршируют войсковые части и оркестр, на трибунах на площади имени Ким Ир Сена много зрителей, которые сидят без масок и машут флажками, сообщает РИА Новости.
Журналисты сняли Ким Чен Ына, который на балконе приветствовал детей, поцеловав девочку и мальчика с букетами, после чего прошел за трибуну и взмахом руки поприветствовал народ.
Ранее появилась информация о том, что Ким Чен Ын пребывает в многомесячной коме, а все записи с его участием – это монтаж. Об этом заявил помощник бывшего президента Южной Кореи Чан Сон Мин, напоминает Lenta.ru
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