Ким Чен Ын осмотрел авиазаводы в Комсомольске-на-Амуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с вице-премьером - главой Минпромторга России Денисом Мантуровым осмотрел российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

«Ким Чен Ыну продемонстрировали инженерный центр и производственные цеха ... авиационного завода имени Ю.А.Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев"», — указали в кабмине.

Также лидер КНДР и вице-премьер РФ осмотрели цех окончательной сборки самолетов Су-35 и Су-57. Также гости посетили участки, где проводится работа в рамках кооперации по импортозамещенному SJ-100, и цех окончательной сборки воздушных судов в производственном центре гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».

В завершение делегация оценила демонстрационный полет многофункционального истребителя Су-35, пишет RT.

Ким Чен Ын 13 сентября прибыл в Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина, главы государств провели переговоры, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: Telegram-канал губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева / t.me/Degtyarev_Info
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