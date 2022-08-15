Ким Чен Ын направил Путину ответное послание по случаю Дня освобождения Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину ответную телеграмму по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее российский лидер поздравил коллегу с Днем независимости Кореи и освобождения от японского колониального господства, напоминает РИА ФАН. В телеграмме Путин отметил, что в России и КНДР чтут память красноармейцев и корейских патриотов, сражавшихся за освобождение Кореи, сообщает телеканал «360».
«Воины доблестной Красной армии в борьбе за освобождение Кореи не жалели своей крови и жизни, показали пример благородного интернационализма, и что их заслуги и подвиги, как вечный памятник, бережно хранятся в памяти корейского народа», — говорится в ответном послании Ким Чен Ына.
Кроме того, лидер КНДР выразил уверенность, что основанное на дружбе и военном единстве сотрудничество между Москвой и Пхеньяном будет развиваться во всех областях. Также Ким Чен Ын пожелал Путину больших успехов в работе по защите суверенитета и интересов страны и народа.
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