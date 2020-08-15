Киеву не понравилась передача задержанных под Минском россиян Москве

«К сожалению, власти Беларуси приняли неправовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений и является недружественным шагом по отношению к Украине… Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались», - цитирует СНБО Данилова в Facebook.

Накануне Белоруссия передала РФ 32 ранее задержанных в республике россиян, которых Минск принял за военных наемников из ЧВК «Вагнера». Отмечается, что 33-й задержанный россиянин имеет также белорусское гражданство, поэтому остался на территории республики.



Напомним, задержание 33 граждан России произошло в конце июля. Власти Белоруссии назвали их наёмниками ЧВК «Вагнер» и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике. СБУ же, в свою очередь, потребовала выдать 28 из 33 задержанных россиян, утверждая, что многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе против Украины.