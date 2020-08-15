Киеву не понравилась передача задержанных под Минском россиян Москве
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов расценил передачу России 32 задержанных граждан как недружественный шаг Минска.
Данилов считает, что Белоруссия приняла «неправовое решение», сообщает РИА Новости.
«К сожалению, власти Беларуси приняли неправовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений и является недружественным шагом по отношению к Украине… Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались», - цитирует СНБО Данилова в Facebook.
Накануне Белоруссия передала РФ 32 ранее задержанных в республике россиян, которых Минск принял за военных наемников из ЧВК «Вагнера». Отмечается, что 33-й задержанный россиянин имеет также белорусское гражданство, поэтому остался на территории республики.
Напомним, задержание 33 граждан России произошло в конце июля. Власти Белоруссии назвали их наёмниками ЧВК «Вагнер» и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике. СБУ же, в свою очередь, потребовала выдать 28 из 33 задержанных россиян, утверждая, что многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе против Украины.
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