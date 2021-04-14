Украинские антитеррористические учения стартовали вблизи границы с Россией
Многоэтапные антитеррористические учения украинских силовиков начались в Харьковской области вблизи границы с Россией, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
В сообщении говорится, что участие в учениях принимают подразделения СБУ, Нацгвардии и Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, прокуратуры. Тренировка продлится до конца мая.
В СБУ отметили, что особое внимание будет уделяться приграничным районам, а условия будут максимально приближены к реальным. В частности, в ходе учений будет использоваться боевое огнестрельное оружие, военная техника.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о проведении в Вооружённых силах России контрольной проверки боевой готовности, сообщает RT. Учения пройдут во всех военных округах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 326 / сут.
Умерли
104 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 447 / сут.
- Путин заявил, что у России будет самый мощный в мире ледокольный флот
- Скончался телеведущий Олег Марусев
- Совфед обязал кандидатов на выборные должности указывать статус иноагента
- Справка о владении русским языком для мигрантов будет действовать три года
- Росгвардия закупит боеприпасы для борьбы с массовыми беспорядками
- Система быстрых платежей позволит перевести деньги в Белоруссию
- Бывшего помощника полпреда президента России посадили на 12 лет за госизмену
- Украинские антитеррористические учения стартовали вблизи границы с Россией
- Послание Путина Федеральному собранию пройдет в Манеже
- СМИ: миру грозит дефицит чипсов и картошки фри
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru