Украинские антитеррористические учения стартовали вблизи границы с Россией

Многоэтапные антитеррористические учения украинских силовиков начались в Харьковской области вблизи границы с Россией, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

В сообщении говорится, что участие в учениях принимают подразделения СБУ, Нацгвардии и Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, прокуратуры. Тренировка продлится до конца мая.

В СБУ отметили, что особое внимание будет уделяться приграничным районам, а условия будут максимально приближены к реальным. В частности, в ходе учений будет использоваться боевое огнестрельное оружие, военная техника.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о проведении в Вооружённых силах России контрольной проверки боевой готовности, сообщает RT. Учения пройдут во всех военных округах.

